松山文創園區6日起連續三周推出「松菸秋分逛市集」，邀請3組風格獨具的主題市集，從集合台、日兩地選物的「島作」，演繹大人夢想遊戲室的「新銳桌遊博覽會」，到跨越時空茶美學的「台北茶之市」，讓市集不只是消費空間，也與市集迷分享創作的執念與想像。

率先開市的「島作」，第3年嘗試以「選物的態度」為題，號召近60家台、日選物店及創作者出店參與，包括許多日本人心中最佳選物店奈良「胡桃之木」首度出店台灣，創辦人石村由起子將以「第35年的胡桃之木」為題舉辦講座。

接著登場的新銳桌遊博覽會，將推出多款全新上市遊戲免費試玩，有YouBike官方聯名桌遊《騎遇記》，以台灣原創桌遊深入各個城市，玩出旅遊主題。展場中更設置桌遊設計師故事牆，呈現桌遊歷史演進，挖掘桌遊源起的有趣故事，以遊戲結合展覽，讓玩家體驗一場大人的夢想遊戲室。

壓軸的台北茶之市，首次跨界茶具工藝、茶席展演、茶道藝術、大師講座及藏品拍賣的茶文化市集，匯聚古今茶具器物、在地茶農、侍茶師、陶藝師、花藝師等生活藝術家，包含由「清山寶珠人味誠茶」與「雲起茶肆」的茶席體驗，周五晚間限定場茶之聲實驗電音，與週六的茶器物拍賣會。

(工商 )