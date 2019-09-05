雲林縣斗六文旦品質優，市公所舉辦評鑑讓全國認識。（許素惠攝）

雲林縣斗六文旦甜美多汁。（許素惠攝）

雲林斗六文旦1985年參加當時省政府全台評鑑摘下冠軍，且蟬聯三屆冠軍，農政單位唯恐影響麻豆、鶴岡等地文旦銷售，因而取消全國評鑑，斗六市文旦因而漸打出名號，而斗六文旦評鑑，則幾乎都由鎮北牛挑灣囊括3分之2獎項，也有果農憂心會像省府一樣取消評鑑，但斗六市公所表示不會，請果農放心。

出身文旦世家的雲林縣議員王又民說，斗六文旦源自於牛挑灣，就是現在的育英北街一帶，目前行政區屬於鎮北，30多年前張東枝首於參加省農林廳舉辦的全省文旦評鑑，拿下第一名，就是斗六的光輝始祖，緊接著兩年又摘冠，奠定了斗六文旦在全國的地位。

王建鈞指出，據當時農政單位反應，因為連續3年被斗六抱走冠軍，不但撼動了台南麻豆文旦原本一枝獨秀的位子，也影響了鶴岡等其他地方文旦的銷售，省農林廳因而取消全國性評鑑，由縣市或鄉鎮市自行辦理。

王又民表示，斗六市文旦評鑑特等獎、頭等獎等前幾名，幾乎也都是鎮北果農，甚至每每囊括3分之獎項，也有果農擔心公所會像過去省府一樣取消評鑑。

市長林聖爵請果農放心，強調文旦評鑑是為了讓全國認識斗六文旦，不是為某單一地區。

(中時 )