Yahoo奇摩網站故障 用戶哀嚎 16:302019/09/05 中時 陳大任 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國內最大入口網站之一的Yahoo奇摩（http://tw.yahoo.com）下午發生故障，使用者哀豪連連，不僅無法從電腦上網站觀看新聞、購物或是收發電子郵件，Yahoo app也無法使用。業者表示，目前正在進行檢修，還不清楚故障的原因。 (中時 ) #網站 #故障 #奇摩 #電子郵件 #電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油：桃園機場航機機翼擦傷並無匿報 15:142019/09/03 財經 《百貨股》博客來電子書服務2年，營收倍增 15:402019/09/03 財經 9是好買 Yahoo奇摩99購物節火熱開跑 17:212019/09/03 科技 博客來電子書兩週年慶 全檔估年增逾三倍 17:562019/09/03 財經 安靜打掃不惱人 伊萊克斯全新超安靜吸塵器登場 02:582019/09/04 消費 搶聽書市場 博客來明年推有聲書 04:102019/09/04 產業．科技 伊朗首度承認火箭爆炸 稱技術故障所致 14:062019/09/04 國際 樂天最新Kobo Libra閱讀器9／5開放預購10月上市 16:372019/09/04 科技 桃竹苗勞發署饕寶趣 嚴選中秋禮品邀民選購 15:262019/09/05 生活 Yahoo網站大當機 業者：搶修中 16:222019/09/05 財經 生活熱門新聞 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 第15號颱風正式生成！法西路徑曝光 - 生活 台灣最荒涼大學在哪？意外釣出「最荒淫」 - 生活 玲玲劍魚水氣接力！雨彈連5天炸全台 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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