國內最大入口網站之一的Yahoo奇摩（http://tw.yahoo.com）下午發生故障，使用者哀豪連連，不僅無法從電腦上網站觀看新聞、購物或是收發電子郵件，Yahoo app也無法使用。業者表示，目前正在進行檢修，還不清楚故障的原因。

(中時 )