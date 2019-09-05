「台北市東華扶輪社」一行人5日前往宜蘭冬山的「台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會~飛翔蜜境」舉行捐贈救援車儀式。

日前因為一場演講，救援流浪狗團體「飛翔蜜境」館長大城莉莉與資深藝人楊懷民，道盡了流浪動物所受的悲苦艱辛，感動了所有參與的扶輪社社友，台北市東華扶輪社本著愛心助人的精神，當場募款集資，一連串的活動下來，共募集了120萬元，其中100萬用於購置七人座休旅車，給「台灣莉丰慧民V關懷動物協會」作為動物急難救援之用，餘款則全數投入毛孩醫療用途。

「莉丰慧民 V ~飛翔蜜境」在宜蘭建館四年，救援無數重傷重病的流浪毛孩，讓痛苦掙扎的孩子們，得到真正的愛與關懷！同時也在悉心照顧康復後，為200多隻毛孩找到溫暖的家！其間與「宜蘭縣動植物防疫所」也多所互動，共同為我們社會中最弱勢的生命而努力！

台北市東華扶輪社在了解流浪動物所受的苦；看到「飛翔蜜境」所盡的心，知道整個園區因為缺乏一輛適合載運狗狗的救援、醫療車，各方運作辛苦，所以號召全體社員響應，為了援救生命而慷慨解囊，並在極短的時間內，就募集到這輛充滿愛心的救援車，讓愛心得以深入到城鄉的每個角落。

(中時 )