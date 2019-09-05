各級學校陸續開學！台中市教育產業工會理事長林碩杰接獲多所學生家長及老師反應，市內很許國小近來因遊戲設施檢驗不合格，又苦於無經費改善，只好將遊戲設施封閉，學生下課沒得玩，要求市府應顧及學生的權益。市府教育局表示，將持續爭取經費逐年補助學校改善。

林碩杰指出，據目前估計遊戲設施不合格的國小有數10所，每校面臨的檢修經費由30萬至100萬不等，卻因學校無力負擔，小明友下課無處去，讓學校感到十分的困擾；部分學校征用幼兒園雜費去修繕解決燃眉之急，卻使幼兒園其他經費捉襟見肘，影響學生權益。

學生家長不滿說，每分公帑都應用在刀口上，市府斥資鉅額公帑舉辦曇花一現的活動，卻不願用在有助下一代學習成長的校園遊戲設施改善，令人不敢茍同。林碩杰呼籲市長媽媽趕快出面解決學校沒錢的窘境，儘速讓學生遊戲設施恢復運作，顧及學生權益。

教育局表示，衛生福利部106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各場所附設兒童遊戲場者需符合國家標準CNS12642、CNS12643及相關法規；法規修正後，許多學校遊戲器材因間距不足或地墊厚度不足判定不合格，造成修繕及新建兒童遊戲器材經費需求大增。

教育局強調，市府107年度起啟動3年6000萬元「校園遊戲器材汰換專案計畫」，107年核定補助梧棲區中正國小等16校，投入2400萬經費進行遊戲器材改善，108年核定補助吉峰國小等10校投入1700萬元經費，同步將各校遊戲設施改善項目提報中央改善教學環境設備計畫，爭取中央經費。

(中時 )