今年是921地震20週年，內政部表示，政府於921地震後，從國土規劃、都市計畫、建築管理、都市更新及居住協助等5大面向，逐一落實土地防災減災政策，建立災民或弱勢家庭多元協助機制，未來也會持續提升民眾災防意識，以確保居住安全。

內政部指出，在國土規劃方面，政府已將土地變更法規納入防災減災概念，建立環境敏感地區查詢及管理機制，降低天然災害發生對人民生命財產的損失。並實施國土計畫法，及公告全國國土計畫，將防災策略及國土復育促進地區納入計畫，落實災前預防、災後復育等原則。

在都市計畫方面，依據國內災害發生特性，政府已重新審視修訂都市計畫法、都市計畫定期通盤檢討實施辦法，及莫拉克颱風災民安置用地變更及開發辦法等相關法令，且配合災後迅速復原重建的簡化措施、災害防救計畫空間指導原則等，在各地區都市計畫之重測及變更中落實執行。

在建築管理方面，1990年起，已實施建築物實施耐震能力評估及補強方案，建立評估程序與機制；2017年起，進行重要公有建築物及公眾使用之公有建築物，耐震能力評估及補強工作；今年起，更開始協助特定私有建築物耐震評估。

對於老舊建築及住宅社區，則積極研議都市更新機制，與時俱進地檢視都市更新相關法規，於2017年訂定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，協助危險及老舊建築物改建，提升國人居住安全。

針對可能的災民及弱勢民眾的居住需求，政府亦規劃即時的緊急協助工具，藉由購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、租金補貼及社會住宅等多元協助措施，協助民眾解決居住的問題。

內政部指出，面對未來氣候變遷會有更多不可預期風險，政府將持續滾動盤點執行成效，強化國土整合管理機制，落實都市防災規劃，檢討建築法規，推動都市更新、危老重建、社會住宅及住宅補貼，以保障居住安全。

(中時 )