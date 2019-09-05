新北警率先運用科技執法，先後於萬里隧道、北宜公路以及板橋火車站設置區間平均速率執法以及違規停車自動偵測執法，違規情形已大幅下降，接續在林口區文化一路和八德路口建置科技執法設備，於8月15日起正式執法，據交通警察大隊統計，該路口未保持路口淨空違規，第一周8月15日到8月21日共234件，第二周8月26日至9月1日計117件，大幅減少5成。

交大表示，國道一號林口41A交流道（文化一路和八德路口）平時車流量大且常有車輛未保持路口淨空，導致時常有車流回堵情形，鑒此，新北警於路口建置4組智慧攝影機及2支固定式闖紅燈照相取締設備，透過影像偵測技術紀錄車輛行駛軌跡，辨識「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」及「闖紅燈」之違規車輛並錄影拍照取締，違者將依「道路交通管理處罰條例」第48條、第53條及第58條，處新台幣600元至5400元罰鍰。

新北警強調，取締為手段絕非目的，為加強科技執法宣傳效果，特別拍攝1分半鐘宣導影片，希望透過社群媒體傳播力量，讓市民都能知道林口交流道實施科技執法，「大家守法，不會受罰！」，希望民眾都能遵守交通規則，給大家一條安全順暢回家的路。

(中時 )