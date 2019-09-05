國民黨主席吳敦義昨天在中常會轟蔡英文總統才是「最大的中共代理人」，民進黨主席卓榮泰今在臉書回應吳「外乾中強」、「逢中必閃」。國民黨中午質疑卓榮泰，難道對在野黨不抹紅、不扣紅帽子，就不會當執政黨主席了嗎？卓身為執政黨主席，能挺香港，卻對台灣旅遊觀光業的低迷視若無睹；能發臉書，卻對台灣百姓生計的困境束手無策。難道卓榮泰的功能僅剩當蔡英文的小弟、打手，污衊、抹紅在野黨了嗎？

針對卓榮泰說，香港人民抗爭過程中，國民黨一派軟弱、不敢吭聲。國民黨表示，香港抗爭過程中，國民黨不斷呼籲港府當局重視港民的心聲，吳主席昨天更親自在中常會中發表聲明，希望香港各界以理性溝通代替暴力相向、不認同以暴力方式處理群眾運動、呼籲港府與大陸當局能儘速建立與抗爭者的溝通管道，讓香港早日恢復安定與秩序。國民黨希望卓榮泰指責他人之前，應先做好功課，否則只會鬧出大笑話。

國民黨強調，卓榮泰身為執政黨主席，與其花時間「監督」在野黨，不如多花點精力將台灣飯店業、遊覽車業、旅遊觀光業等業者的心聲，反映給蔡英文政府，有效解決台灣觀光低迷的問題，這才是執政黨領袖應該盡的責任！

(中時 )