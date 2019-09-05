國民黨2020總統提名人韓國瑜近期因民調下滑，而讓某些有心人士見縫插針，不斷放出「換瑜」消息，但韓黑名嘴、立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏卻有不同見解，今表示「黨中央腦袋進水」，「換瑜」萬萬不可！因為這時候需要「塞子」。網友對此紛紛表示，「換瑜是假議題」、「換是不可能滴」、「還有這一說」。
據《TVBS》近期所公布的民調結果顯示，若是由民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決下，在有投票意願的民眾中，蔡英文支持度由8月16日調查的47%略增兩個百分點，至49%，韓國瑜則略減為41%，蔡英文領先韓國瑜幅度由前次調查的5個百分點擴大為8個百分點，另外一成沒有表示意見。
而近期多份民調公佈下來，民調皆顯示韓國瑜落後蔡英文幾個百分點。也讓「換瑜」之說甚囂塵上，但國民黨主席吳敦義為打破傳言，近日也南下高雄，以行動力挺韓國瑜，強調韓國瑜是國民黨正式提名的總統提名人。
黃創夏今在臉書針對發文表示，黨中央「腦袋進水」！這時候最需要靠「塞子」，所以「換瑜」萬萬不可！
網友對此紛紛表示，「換魚是假議題」、「換是不可能滴」、「劉家昌賭萬份雞排說郭連署過不了，你名氣夠，加倍賭，包贏的」、「現在反送中退回之後,小英的民調就會直線下來」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。