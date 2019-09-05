天后王菲過去有過兩段婚姻，2014年她和情纏20年的謝霆鋒世紀復合，期間兩人一度被「吃屎名嘴」亂爆分手，謝霆鋒則曬出兩人愛的刺青駁斥。今(5日)陸媒報導王菲頂著俏麗短髮，穿著一身黑、打扮輕便出現在機場，左手無名指疑被套牢，戴著一只戒指，引來網上討論王菲是否低調再婚了。
王菲過去曾和竇唯、李亞鵬有過一段婚姻，並分別生下一女，2014年她和小11歲的謝霆鋒被媒體拍到復合同居，2016年媒體報導謝霆鋒曾三度求婚被王菲打槍，好友劉嘉玲說：「我不相信！他們還是很相愛的。」隔年大陸名嘴宋祖德爆料鋒菲分手，還稱若消息不準就要吃屎，謝霆鋒回應：「期待他吃給我們看」，並曬出情侶刺青間接回應感情依舊。
去年底謝霆鋒為了《鋒味》第二季前往捷克，被一位老太太當面問：「結婚了嗎？」謝霆鋒愣住，倒吸一口氣後說：「還沒」，似乎不排拒再婚。今據《新浪娛樂》報導，王菲今現身機場，左上無名指上被拍突然戴上戒指，掀起隱婚討論，網友說：「我菲一向隨意戴，沒啥特別含義」、「新專輯呢」、「别猜了，王菲跟我结婚了」、「別猜，我菲一直以來戒指手飾都當配飾」。但對此，王菲方面暫無回應。
(中時電子報)
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