2019.09.05中天綜合台CH36《小明星大跟班》預告 戒不了酒都是藉口 小大戒酒班開課

中天綜合台《小明星大跟班》今（5日）晚播出「戒不了酒都是藉口 小大戒酒班開課」，邀請趙正平、林秀琴、李妍憬等藝人，分享因喝酒誤事而決心戒酒的經歷。才剛參加完豐年祭的林秀琴說：「我喝醉真的看不出來」，引發全場噓聲直言：「只有你自己看不出來」。

秀琴分享酒後誇張行為才真的嚇傻全場，她說：「賀大哥的事情讓我很難過，有天晚上喝醉後就這樣跑去靈堂祭拜他、和他聊天，但後來的事也不記得了，當我醒來竟然躺在殯儀館後門」，引發全場驚呼：「那邊超陰的，好險妳有醒來，不然下一個燒的就是妳」。

趙正平則在節目中大談喝酒誤事都是「人為」造成，話才說完，馬上被憲哥吐槽：「你有什麼資格講這些話呢？」憲哥更加碼爆出趙正平竟然喝醉大鬧他辦的尾牙，只因為抽獎沒抽中！

當時全程目擊的曹西平激動地為丫頭說話，笑說：「喝醉就喝醉，你罵ㄚ頭幹嘛？就因為人家沒抽到你？」Sandy接著說：「他還跟我們說差一點就中獎，差了800多號就中了！」笑翻眾人。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台週一至週五晚間10點《小明星大跟班》

※喝酒警語

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(中時電子報)