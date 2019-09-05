球友苦笑說，要打籃球得先學會閃鳥屎。（陳淑娥攝）

國道4號橋下籃球場去年完工於今年初啟用，但因周邊樹木半數枯萎，小石子散落，場內還有一沱沱的鳥屎；清水客庄黃先生表示，打籃球要閃鳥屎，比運球過人難度還高，市議員楊典忠5日接獲陳情，要求市府盡速改善，不要讓爭取來的運動設施美意蒙塵。

黃先生反映指出，清水客庄國道4號橋下籃球場開放半年後，場地設施出現灌木群枯萎、景觀小石子散落、雨天積水及鳥屎成堆等問題；鳥類多聚集在高架橋伸縮縫，鳥屎時不時從降，籃球場都有鳥糞痕跡，其中一堆集中罰球線附近，球友擔心運球上籃會被屎擊中，需要特別轉身閃過鳥屎區。

市議員楊典忠接獲陳情會勘後表示，運動設施不是公共擺設，要站在市民使用者角度規畫思考，如果打球上籃卻遇上天外飛來一沱鳥屎，叫人情何以堪，希望市府相關單位盡速改善，不要讓爭取來的運動設施美意蒙塵。

代管單位清水區公所接獲訊息後，目前已經派員前往現場進行了解中。

(中時 )