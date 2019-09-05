彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方（右）幫吳檢查頭頸部確認沒有問題後，再轉診胸腔科檢查，進而發現肺部腫瘤。（謝瓊雲攝）

許嘉方強調耳鼻喉科門診中也時常發現有肺癌患者，多數都是出現久咳不癒的狀況。（謝瓊雲攝）

吳姓老翁的肺部電腦斷層影像清晰可見右上肺的腫瘤陰影。（謝瓊雲攝）

吳姓老翁透過胸腔外科X光檢查發現右肺陰影。（謝瓊雲攝）

彰化縣66歲老翁吳國貞長期喉嚨痛、吞嚥不飾，日前到衛福部彰化醫院就醫，竟意外檢查出右上肺部有腫瘤，確診為肺腺癌3期，讓他大感震驚不解；耳鼻喉科主任醫師許嘉方強調此為非典型個案，但也提醒民眾，不要以為沒有咳嗽等症狀，就不會得到肺癌。

吳國貞5日出席醫院記者會，獻花感謝醫護團隊對他的照顧，他說1年多前開始感覺頸部疼痛、吞嚥不舒服，一開始以為是以前曾手術切除甲狀腺良性腫瘤引起，後來檢查確定不是，心底自認一定是喉嚨的問題，陸續看了許多耳鼻喉科醫師都說沒問題，直到許嘉方主任才終於幫他找出病因。

許嘉方指，透過內視鏡檢查老翁的喉部及口腔都正常，觸診頸部也沒有硬塊，於是不再侷限於耳鼻喉檢查，安排吳照胸部X光，發現右上肺有陰影，再以胸部電腦斷層掃瞄，發現一顆約5.5公分大的腫瘤。

老翁被轉診至胸腔內科醫師張子晏治療，經切片確診為第3期肺腺癌，癌細胞並未擴散，隨即再轉胸腔外科進行手術切除病灶，目前同時進行化療及放射線治療，恢復狀況良好。

吳國貞指出，自己一年多來幾乎沒有咳嗽、沒卡痰、沒感覺胸部不適，也已戒菸多年，從來沒想過肺癌已找上他，加上吞嚥不舒服，影響進食，一年來吃東西變少，體重也從65公斤降到52公斤，卻不曾想過是肺癌的影響。

許嘉方指出，臨床上耳鼻喉科也常診斷出肺癌患者，主要症狀多已咳嗽3週以上、聲音沙啞，或頸部有腫塊，但老翁都沒有這些症狀。從腫瘤大小來看，很可能1年前就有了，若當時能發現，後癒情況一定更好，也就不會拖到3期，但換個角度想，如果現在不發現，往下拖到4期擴散就更麻煩了。

張子晏表示，肺癌典型症狀是咳嗽、咳痰、血痰，當癌細胞擴散到肺部鄰近器官時，還可能出現胸痛、聲音嘶啞、吞嚥困難、心悸或心律不整等情況，吳姓老翁並沒有擴散，案例的確較少見。他說，約三成肺癌患者症狀並非以持續咳嗽呈現；曾有患者肺部腫瘤已達3公分，胸部X光仍照不出來，透過電腦斷層才發現，建議民眾可進行自費「低劑量電腦斷層掃描」，比較能早期發現、早期治療。

(中時 )