泰山男遭殺害焚屍埋藏 凶嫌下午移送地檢署複訊 16:032019/09/05 中時 許哲瑗 、 林子涵 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 面對大批媒體追問「為什麼要殺人」、「有沒有覺得後悔」，陳嫌頭戴口罩及安全帽、腳銬腳鐐，全程低頭不發一句，快速走進偵查大樓。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午3時許依殺人罪嫌先將陳嫌送抵地檢署複訊，面對大批媒體追問「為什麼要殺人」、「有沒有覺得後悔」，陳嫌頭戴口罩及安全帽、腳銬腳鐐，全程低頭不發一句，快速走進偵查大樓。 (16:35)更新泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午3時許陸續依殺人罪嫌先將3嫌送抵地檢署複訊，面對大批媒體追問「為什麼要殺人」、「有沒有覺得後悔」，陳嫌頭戴口罩及安全帽、腳銬腳鐐，全程低頭不發一句，快速走進偵查大樓；下午4時許江嫌也陸續送抵地檢署，全程以白紙遮臉，不願多做回應。 驚悚！錢莊大亨遭擄殺害 埋屍宜蘭壯圍 泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午4時許依殺人罪嫌將江嫌移送地檢署複訊，江嫌全程以白紙遮臉，不願多做回應。 (中時 ) #地檢署 #宜蘭 #殺人 #泰山 #複訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰山獅王節 基隆長興呂師父4連霸 04:102019/09/01 地方新聞 通霄分局召集轄內義警講習 苗栗地檢署檢察長前往宣導反賄 19:352019/09/02 社會 獨／乃哥現身地檢署 面無表情墨鏡LOOK 10:022019/09/03 娛樂 殺人犯假釋出獄 又參與摩鐵殺人棄屍 11:112019/09/03 社會 搖搖洛克馬搬家 落腳宜蘭市公園 04:102019/09/04 地方新聞 2酒駕慣犯酒後互撞 苗檢：勿再酒駕 10:062019/09/04 社會 匪槍擊砂石場 遭少東開怪手砸車倉皇逃 12:392019/09/04 社會 更換燈具 宜蘭大學工人疑觸電昏迷 18:032019/09/04 社會 毒品堆成山 台東漁船走私案起訴11人 10:322019/09/05 社會 陳明文被告發洗錢案 恐移轉嘉義 11:502019/09/05 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 警官策畫運25億毒品 偷渡暈船無處逃 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 男女 正妹女模挑戰「街頭卸妝」 真面目驚呆 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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