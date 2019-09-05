泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午3時許依殺人罪嫌先將陳嫌送抵地檢署複訊，面對大批媒體追問「為什麼要殺人」、「有沒有覺得後悔」，陳嫌頭戴口罩及安全帽、腳銬腳鐐，全程低頭不發一句，快速走進偵查大樓。

(16:35)更新泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午3時許陸續依殺人罪嫌先將3嫌送抵地檢署複訊，面對大批媒體追問「為什麼要殺人」、「有沒有覺得後悔」，陳嫌頭戴口罩及安全帽、腳銬腳鐐，全程低頭不發一句，快速走進偵查大樓；下午4時許江嫌也陸續送抵地檢署，全程以白紙遮臉，不願多做回應。

驚悚！錢莊大亨遭擄殺害 埋屍宜蘭壯圍

泰山區52歲施男上月遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午4時許依殺人罪嫌將江嫌移送地檢署複訊，江嫌全程以白紙遮臉，不願多做回應。

(中時 )