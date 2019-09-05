為簡化程序，內政部於今天部務會報通過「非都市土地使用管制規則」修法，將來針對非屬山坡地範圍的開發許可案件，申請人如已依水利法辦理出流管制計畫審查，則不必再擬具整地排水計畫，以簡化審議程序，相關修正將在近期發布施行。

內政部表示，這次修正「非都市土地使用管制規則」第23條之3、第30條之6修正草案，主要是配合水利法今年2月修正施行，要求土地開發達一定規模以上，應擬具出流管制計畫。由於出流管制計畫的審查項目，與現行土管規則要求的整地排水計畫高度重疊，故予以簡化程序，避免重複申請審查。

此外，由於今年3月29日公告的「原住民族特定區域計畫-泰雅族鎮西堡

及斯馬庫斯部落」規定，其劃設公告的水源保護區，禁止開發；及經濟部落確認範圍的成長管理區，得辦理使用地變更編定。這次修法也配合其修正土管規則，以確保原鄉部落用水安全及住宅需求。

(中時 )