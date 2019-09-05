韓國瑜8日造勢 「貪食蛇車隊」逾百輛汽機車力挺 15:582019/09/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。（邱烽堯服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。（邱烽堯服務處提供／葉書宏新北傳真） 國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市舉辦初選後首場造勢大會，新北市中和區是韓國瑜的故鄉，新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。 「貪食蛇神龍車隊」總指揮鄒立功指出，8日下午1時許將在韓國瑜的出身地壽德新村集結，目前已超過300輛汽、機車報名，甚至於已經有台中、桃園的車隊參加，「韓粉支持者相當踴躍！」 鄒立功表示，期盼藉由繞行活動凝聚團結藍軍士氣，沿途會行經新北市中和區、永和區、台北市政府等地，最後前往三重活動現場。 (中時 ) #車隊 #新北 #韓國瑜 #活動 #貪食蛇 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 韓國瑜稱不要台獨選票 陳致中說話了 10:372019/09/03 政治 不甩民調 韓粉都忙著秀這張圖 15:022019/09/03 政治 韓國瑜抵旗山宮廟開講 韓粉高喊「韓總統」 18:292019/09/03 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 黑韓猛攻 韓陣營警告：心中雖無劍、但手中要有劍 10:392019/09/05 政治 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ 13:082019/09/05 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 韓黑名嘴：「換瑜」萬萬不可！原因曝光... - 政治 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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