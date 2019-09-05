新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。（邱烽堯服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市舉辦初選後首場造勢大會，新北市中和區是韓國瑜的故鄉，新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。

「貪食蛇神龍車隊」總指揮鄒立功指出，8日下午1時許將在韓國瑜的出身地壽德新村集結，目前已超過300輛汽、機車報名，甚至於已經有台中、桃園的車隊參加，「韓粉支持者相當踴躍！」

鄒立功表示，期盼藉由繞行活動凝聚團結藍軍士氣，沿途會行經新北市中和區、永和區、台北市政府等地，最後前往三重活動現場。

(中時 )