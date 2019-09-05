新竹縣政府文化局疑涉公務用車案件，局長李猶龍、祕書、司機、1名科員5日接受檢調約談，下午均已請回，新竹地檢署指揮新竹市調查站調查此案，仍偵辦中，未對外說明。

據了解，此案涉由李猶龍疑似以公務車輛代步，往返新竹辦公室及台北住家，因此涉及此案的相關人員均遭約談，但都無保請回，新竹地檢署則指，全案仍調查中。

李猶龍的妻子蔡沁瑜目前為郭台銘辦公室發言人、永齡基金會副執行長，身分敏感，夫妻倆日前也曾被媒體爆出，在蔡沁瑜仍是年代電視創意行銷總監時，取得某一金額達300餘萬的廣告託播案，而李猶龍當時也是新竹縣政府的媒體業務負責人。

李猶龍去年12月25日上任，也是縣長楊文科首波一級主管名單，楊文科5日對此回應，縣府得知公務用車事情，也有提醒李猶龍改善，他說，李猶龍到任迄今做事認真負責，尊重檢調的調查，也期待司法勿枉勿縱，縣府待釐清相關案件後，會再審慎處理。

楊文科日前在媒體爆出廣告託播案後，曾在縣府主管會報提醒一級主管，涉及採購務必要利益迴避，3日在主管會報中，也將原先交由文化局掌管的媒體事務，轉移至縣長室，由於時機敏感，也相當於削減李猶龍職務，不過楊文科也說，會有此一業務轉移，「是希望能把事情做得更好」。

(中時 )