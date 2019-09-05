乖乖旋風席捲全台，日前悠遊卡推出「好運乖乖造型卡」，造成全台搶購熱潮，趕搭這場旋風，台中市警局霧峰分局靈機一動，帶領孩子們手作「乖乖造型鑰匙圈」，吸引許多家長帶著孩子參加，也讓預防犯罪宣導更添趣味。

拿起製作鑰匙圈的零件，再剪貼特別印製、寫著「給我乖乖，綠燈一直行」或「我們都要乖乖」標語的圖樣，大人、小孩彩繪並手作造型鑰匙圈，都玩得不亦樂乎。

警方指出，國民零嘴「乖乖」在台灣職場上兼具「保平安」的作用，不只警察機關常會在辦公室、值班台擺上1包綠乖乖，藉以祈求轄區治安平穩、交通順暢，連許多民眾也感染此風氣，連帶使得乖乖悠遊卡大熱賣，特別將此旋風結合犯罪預防宣導活動，希望加深民眾印象與參與熱度。

霧峰分局長廖國政表示，DIY造型鑰匙圈活動結合社區，跳脫刻板的犯罪預防宣導方式，讓防範犯罪的觀念從基層扎根，也加深警方與社區民眾互動。

(中時 )