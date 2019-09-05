日本傑尼斯經紀公司前社長喜多川強尼的送別會於4日在東京巨蛋舉行，昨下午立刻傳出旗下藝人關8成員錦戶亮將宣布退出傑尼斯事務所，今天他果然在官方粉絲俱樂部網站宣布：「我，錦戶亮將在9月終，從21年來受到照顧的傑尼斯事務所退社。」

錦戶亮是關8人氣團員，去年前成員涉谷卯宣布離團和退社時，雖然去年全團來台開演唱會時，成員看起來相處和睦，但已傳出他希望團體能解散，之後退社傳言也不斷，該團最近才在日本完成巡迴演出，如今確定又少一名大將，日媒傳他將在今天傍晚開記者會，但目前為止尚未證實。

(中時 )