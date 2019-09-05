錦戶亮宣布離開傑尼斯！關8人氣成員又少一位 15:532019/09/05 中時 徐桐炘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本傑尼斯經紀公司前社長喜多川強尼的送別會於4日在東京巨蛋舉行，昨下午立刻傳出旗下藝人關8成員錦戶亮將宣布退出傑尼斯事務所，今天他果然在官方粉絲俱樂部網站宣布：「我，錦戶亮將在9月終，從21年來受到照顧的傑尼斯事務所退社。」 錦戶亮是關8人氣團員，去年前成員涉谷卯宣布離團和退社時，雖然去年全團來台開演唱會時，成員看起來相處和睦，但已傳出他希望團體能解散，之後退社傳言也不斷，該團最近才在日本完成巡迴演出，如今確定又少一名大將，日媒傳他將在今天傍晚開記者會，但目前為止尚未證實。 (中時 ) #關8 #傑尼斯 #錦戶亮 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿首相強生出招關國會 全英發動串聯示威 08:562019/09/01 國際 老蕭謙稱入圍金鐘只是串場「性命擔保不可能得」 12:592019/09/01 娛樂 2900點關前蓄勢 大盤料續震盪 04:102019/09/02 焦點新聞 郭台銘要懂關雲長 04:102019/09/02 時論廣場 《半導體》後市成長轉佳，易華電拚穩百元關 13:412019/09/02 財經 台北港成立八里分關 17日揭牌 15:542019/09/03 財經 高雄關 9/12辦理標售私貨 19:062019/09/03 財經 狂粉被嫌醜整型成美女 睡到偶像＋隊友當砲友成功摧毀 12:162019/09/04 娛樂 郭柯王結盟傳卡關 郭幕僚：會想辦法再把火點燃 12:412019/09/04 政治 中秋假期 高雄關進出口通關服務不打烊 15:052019/09/05 政治 娛樂熱門新聞 以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 - 娛樂 傻眼底下沒穿？安妮熟睡被突襲「急抓睡衣遮」 - 娛樂 爆林志玲懷孕了？柯文哲：記不起誰跟我講的 - 娛樂 被造謠陪酒包養 秦嵐怒告卻意外曝光真實年齡 - 娛樂 楊冪曬招牌鳥仔腳臉僵了...粉絲台下舉牌喊「抵制」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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