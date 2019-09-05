世間情百百款，就連姦情也是千奇百怪！一名陳姓人夫外遇周姓小三，兩人在短短8個月內發生64次性關係，最高紀錄還曾一天5發。姦情被妻子發現後，陳男奉上1千萬元和房地產，陳妻撤告、陳男獲不起訴，僅周女被依相姦罪起訴。不過法官審理發現，陳妻曾傳訊向周女道謝，稱周女讓夫妻倆感情增溫，更說樂意與周女繼續作朋友。法官據此認為陳妻寬恕周女，判決公訴不受理。

判決書指出，陳男與妻子結婚13年，卻外遇周女，從2015年7月至2016年2月間，分別在台北市、台中市共25間摩鐵、高鐵車廂等地發生64次關係，最高紀錄還曾一天做5次。

陳妻發現後提告，周女遭到起訴。台中法院審理發現陳妻曾傳訊「如今想再說一次謝謝妳！因為有妳我們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要，謝謝妳讓我們家的感情增加了厚度跟溫度！」、「如果事情完善處理好，很樂意跟妳繼續作朋友」、「過程是美好的，就保持美好回憶」等語。

法官認為，衡諸常情，對於配偶與第三人發生通姦之情事，若非宥恕，豈可能對第三人表示感謝，並願意繼續與第三人為友，並同意認為「過程是美好的就保持美好回憶」等語？因此認定陳妻已原諒周女，判決公訴不受理。全案可上訴。

(中時電子報)