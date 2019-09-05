約聘人員涉收賄 鄭文燦：找出害群之馬 16:022019/09/05 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦5日出席活動表示，會積極配合偵辦，把害群之馬找出來。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市養護工程處吳姓約聘人員，涉嫌工程收賄，桃園市長鄭文燦5日出席活動表示，詳情他不清楚，但市府會積極配合偵辦，把害群之馬找出來。 桃園市新聞處長詹賀舜表示，有關桃園市政府養工處吳姓約聘人員，被控辦理工程收賄一事，全案目前已在司法調查程序中，市府積極配合偵辦，期盼司法勿枉勿縱，查明事實。 詹賀舜強調，市府在接獲消息後，全力配合調查，新工處今5日早上立即召開考績會議，研議相關懲處事宜。也將進行行政調查，不容有害群之馬。 (中時 ) #市府 #調查 #桃園市 #收賄 #約聘人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 貓爺爺虐貓一犯再犯 黃敬平籲嚴懲 11:262019/09/01 社會 《傳產》鬼氣冷颼颼，北桃雄3市買賣移轉量劇減 13:412019/09/02 財經 一次看懂高雄氣爆善款爭議 讓弊端攤在陽光下 00:022019/09/03 政治 桃園市議員邱佳亮涉貪 二審判12年半 10:452019/09/03 社會 民進黨桃園市議員邱佳亮遭重判12年半 04:102019/09/04 地方新聞 2020年地價調整說明會 17日起13區分別展辦 13:262019/09/04 生活 桃園地價調整說明會 9／17起分13區舉辦 14:012019/09/04 財經 桃園民宿推廣有成 四年家數倍增 14:062019/09/04 財經 桃園會展中心41億工程招標 開發啟動 15:472019/09/04 財經 十聽眾九人「不收貨」 挺政府者也要求獨立調查委員會 14:332019/09/05 兩岸 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 警官策畫運25億毒品 偷渡暈船無處逃 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 男女 正妹女模挑戰「街頭卸妝」 真面目驚呆 - 社會 郭辦發言人蔡沁瑜夫婿李猶龍 遭檢調約談中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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