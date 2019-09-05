桃園市養護工程處吳姓約聘人員，涉嫌工程收賄，桃園市長鄭文燦5日出席活動表示，詳情他不清楚，但市府會積極配合偵辦，把害群之馬找出來。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，有關桃園市政府養工處吳姓約聘人員，被控辦理工程收賄一事，全案目前已在司法調查程序中，市府積極配合偵辦，期盼司法勿枉勿縱，查明事實。

詹賀舜強調，市府在接獲消息後，全力配合調查，新工處今5日早上立即召開考績會議，研議相關懲處事宜。也將進行行政調查，不容有害群之馬。

(中時 )