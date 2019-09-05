周大觀文教基金會鼓勵全國最弱勢的罹癌學生，努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」。（盧金足攝）

周大觀第5屆全球熱愛生命獎章得主「鐵漢柔情」陳前，5日由台中市府廣場出發，預計7天完成單車環島1200公里。（盧金足攝）

陳前強調，這次已是第四次環台，為了鐵馬環台平時都有做體力訓練，要堅強活下去，就是要保持身體健康。（盧金足攝）

退休的70歲終身警察陳前，發起以7天時間，單車環島號召大家人捐電子發票（愛心碼：525）‧捐熱血骨髓‧齊救癌童圓夢，5日在台中市府廣場，由台中市社會局專門委員程泰源、立委沈智慧、周大觀文教基金會創辦人周進華、副董事長賴建川、唐寶寶樂團5日齊聚台中市府廣場授旗啟動，陳前呼籲大家多運動多行善，人生70歲才開始。

周大觀文教基金會鼓勵全國最弱勢的罹癌學生，努力向學、忘記病痛，設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2019年，22年來已幫助1萬2300多名罹癌學生圓夢。

今天特別由全球第一個-唐寶寶樂團吹奏生命樂章；周大觀第5屆全球熱愛生命獎章得主「鐵漢柔情」陳前，5日由台中市府廣場出發，預計7天完成單車環島1200公里，立志號召百萬人捐電子發票(愛心碼：525)、捐熱血骨髓，助癌童一臂之力。

「帶動熱愛生命三好運動，和自己好、和別人好、和地球好！」陳前說，自己雖已70歲仍以終身警察為榮，全力投入榮譽觀護人等志工行列-向前行善，挑戰巔峰，捐血47年如一日，總計捐血340次，跨國希臘、匈牙利、韓國、日本等跑516場馬拉松，大約約繞地球一周4萬公里，登頂玉山63次、登百岳192次。

陳前強調，台灣的生命力在民間很強大，有愛心讓愛傳出去，社會更祥和，這次已是第四次環台，為了鐵馬環台平時都有做體力訓練，要堅強活下去，就是要保持身體健康。

沈智慧說，看到陳前的精神很感動，她的立法競選總部成立時，將邀請唐寶寶樂團到場演出，包大紅包鼓勵唐寶寶打拚的精神。

周大觀文教基金會執行秘書張芝瑄說，雖然少子化、老人化，但生存環境惡化等相關因素，依衛福部大數據顯示，近15年來，20至39歲新增癌患成長15％，20歲以下癌童也增多，每年都有5百多位弱勢罹癌學生求助周大觀文教基金會，其中1百多名血癌學生苦等骨髓移植配對，尋求配對成功活出希望。

(中時 )