江姓犯嫌移送過程中不發一語。(吳亮賢攝)

泰山區52歲的施姓錢莊老闆因懷疑27歲江姓、28歲唐姓、40歲陳姓3名員工做假帳，日前與3人相約公司談判，不料卻慘遭殺害，遺體更被帶往宜蘭縣壯圍鄉焚屍毀跡，警方循線逮捕3名犯嫌後，今(5日)上午帶回焚屍地點查看，只發現燒剩的部分骨骸及灰燼，需待相驗後確認是否為施男遺骨，警方也將3人依殺人罪移送地檢署偵辦。

據了解，施男獨自一人住在泰山民生路某民宅，並在住家開設錢莊，專營高利貸放款，近半年來發現公司帳務出現短差，金額高達上百萬元，因而懷疑3名員工聯手做假帳，並於6月16日相約在公司談判。

過程中雙方一言不合，在公司大起爭執，3人眼見事跡敗露，居然拿出預藏的水果刀，猛力刺向施男，造成他失血過多身亡，3人擔心東窗事發，連夜將施男遺體帶往江嫌宜蘭壯圍老家，放置菜園中以木炭焚毀滅跡，埋藏於原地。

過了幾天後，家屬發現怎麼樣都連絡不到施男，於7月11日向警方報案，並在臉書《全國協尋專頁》po文，請求各方幫忙協尋，沒想到經過2個月後，傳來的竟是施男遭殺害的噩耗。

警方經過連月追查，從其他同行口中得知，施男曾懷疑員工私吞帳款，昨(4日)循線找到3名涉案犯嫌後，終於突破3人心防，承認殺害施男，全案也由妨害自由轉為殺人罪偵辦。

今(5日)警方將3名犯嫌帶回焚屍地點開挖，只見部分骨骸及灰燼，尚無發現明確遺體蹤跡，需待相驗後確認是否為施男遺骨。

住在老家的江嫌爺爺表示，平時與孫子互動不多，2個月前孫子突然帶朋友回來說要烤肉，便在住家後方菜園烤了整整一天，沒想到孫子居然是犯下殺人罪，附近鄰居則說，有時候都會到那附近走動，現在居然成為了焚屍地點，直呼「真的是毛毛的。」

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(中時 )