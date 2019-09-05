彰化某大學應用日語系陳姓男大生因為對系主任不滿，去年在Dcard論壇貼文指主任常以不懷好意眼神打量女同學，甚至「還非禮學校女同學」，系主任認為名譽受損且影響教職，因此提告，彰化地院近日依加重誹謗罪判處拘役30日，得易科罰金。

根據判決書，20歲陳男去年3月6凌晨以暱稱帳號在Dcard貼文，標題是該系主任姓名，批評對方「高傲就算了還他媽超色，上次非禮我們的女同學就算了，上禮拜還有女同學去找他簽東西被掃瞄到全身不舒服」，文中多有謾罵。

系主任說，本案後他無法擔任校內、外職務，受有損失，他與該生並無接觸、恩怨，卻被以粗俗字眼謾罵，決定提告。陳男辯稱，自己是親耳聽到同學說系主任非禮女同學，為人師表所作所為是可受公評事項，卻未能在法庭上明確舉證。

校方表示，學校因年度人事輪替，該師已調離系主任職位，但仍在該系任教，事發後學校立即啟動性平調查，也收到司改團體關切，經查並無具體證據證明該師對有言語騷擾、非禮女學生行為；事件爆發後，該師對多名留言的學生提告，部分已和解。校方尊重判決，事發時被告學生就讀大二，但未再註冊繳交學費遭除籍。

校方認為，大學生都已成年，即使在網路發言也應該謹守言論自由分際，若有相關學生遭司法判刑，學校會再進行學務會議研議是否進行校內懲處，也將針對該系學生進行相關輔導。

(中時 )