效力印地安人的台灣好手張育成出賽機會漸漸穩定，今日再度排在先發陣容，擔任第九棒、三壘手，繳出4支2成績，其中7局下半的2分打點安打，更是今日印隊能以8比6戰勝白襪的關鍵。

張育成首打席擊成滾地球出局，4局下半抓第一球出棒，成功敲安延續印隊攻勢，此局印隊攻下1分；第3打席再一次滾地球出局後，7局下半張育成的第4打席扮演球隊贏球關鍵。

7局下半印隊以6比2領先白襪，在二、三壘有人時敲出左外野安打，一棒送回壘上2名跑者，可惜自己則在一、二壘間遭到夾殺出局，不過張育成的安打助印隊取得8比2領先優勢。

8、9兩局白襪各攻下2分，最終印隊就以8比6獲得比賽勝利，9局上半白襪有滿壘機會差點扳平比數，幸好最後就以2分差獲勝，因此張育成的2分打點安打顯得格外重要。

總計張育成本場比賽4支2，有2分打點、守備無失誤，是他大聯盟生涯首次單場雙安打、雙打點，打擊率上升至2成26。而印隊先發投手尚恩畢伯(Shane Bieber)主投7局，被敲6支安打失2分，送出多達9次三振，自責分率3.24，收下本季第13勝。

(中時電子報)