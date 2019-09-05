香港反送中延燒，暴力衝突不斷，特首林鄭月娥昨天宣佈「撤回」飽受爭議的送中修例。人在日本的前國民黨主席朱立倫今天在臉書說，欣見港府終於正面回應抗爭訴求，但為何要到社會付出這麼大的代價才做回應？他強調「今日香港，不會是明日台灣」，也呼應香港社運人士黃之鋒說法，希望「今日台灣」不只成為「明日香港」，更能成為「明日中國」。

朱立倫說，「攬炒」是前陣子學到的粵語詞，就是「玉石俱焚、兩敗俱傷」，要死也要拖著對手一起下鍋。看到香港民眾為了爭取自由、民主、人權，必須用如此悲壯的態度，讓人心痛。兩個月來，目睹香港抗爭衝突升高、黑道介入，中共武裝部隊動作頻頻，讓人十分擔心，也常會想到30年前的夢靨（指六四事件）。

他說，昨天，香港特首林鄭月娥宣佈「撤回」飽受爭議的送中修例，也針對抗爭者其他訴求有折衷回應。他欣見港府終於正面回應抗爭訴求；但他更感慨：為何要等到社會付出這麼大的代價，才做出回應？以此刻香港官民信任的崩解，這麼折衷，又如何可能平息爭議？其實這正是凸顯出，民主與否的差異！

朱立倫說，今年6月初，香港首度出現百萬人遊行時，他說「今日香港，不會是明日台灣，因為我們從來沒有把『一國兩制』當選項」。我們擁有堅實保障民主人權的《中華民國憲法》，有自己的國防力量；跟回歸20年，早由解放軍進駐的香港特區，處於非常不同的地位。

他說，昨天看到香港民主派的黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等人，喊出「今日台灣、明日香港」的願景，希望未來香港也能像台灣享有民主自由。其實20多年前，曾經是台灣人羨慕香港，羨慕香港的經濟、國際化港劇港星的文化魅力。今昔對比，讓人唏噓。

朱立倫說，其實他希望，「今日台灣」不只成為「明日香港」，更能成為「明日中國」——他衷心期盼對岸所有中國人，也能迎來民主落實、每個人的意見都能被尊重的那一天。也只有當中港台間能拆除訊息長城，能朝民主制度優化的路一起走，我們才可能拆除人心的壁壘隔閡，追求「心靈契合」。

(中時 )