以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 16:132019/09/05 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 命理老師提醒有四個生肖，鬼月結束後還需要小心車關。（圖／《安娜貝爾：回家囉》劇照》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不少命理老師都指出今年己亥年是一個驛馬年，是個比較不平安的厲鬼年，今年鬼月出來的鬼也會比較兇，農曆七月剛結束，命理老師廖美然也在談話性節目中指出，雖然鬼月過了，但還是有4個生肖要小心，因為在農曆10月前還是要注意車關。 命理老師廖美然在節目上表示有四個生肖在農曆10月需要小心車關。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》） 廖美然老師在《新聞挖挖哇》節目中表示，今年是比較不平安的一年，她也呼籲雖然今年鬼月過了，但還是有4個生肖需要特別注意車關，尤其在農曆10月，屬豬、屬猴、屬蛇、屬虎的朋友需要特別小心。 鬼門關後仍不平靜 四生肖恐面臨車關 (中時電子報) #鬼門 #鬼月 #廖美然 #命理老師 #新聞挖挖哇 #生肖 也許您會感興趣 推薦閱讀 瀟灑認離婚林煒！網湧祝福 龔慈恩回應吐真心話 14:272019/09/05 娛樂 嫁年薪500萬老公 阿諾宣布有喜卻「想到不正經的」 14:422019/09/05 娛樂 被造謠陪酒包養 秦嵐怒告卻意外曝光真實年齡 15:022019/09/05 娛樂 女星「醉」睡火化場 全場驚呆：下一個燒的就是妳 15:452019/09/05 娛樂 馬俊麟太太又哭了！網友留言狂問：怎麼了？ 13:282019/09/05 娛樂 一晚爽收320萬斗內 當紅直播主認靠修圖：素顏僅30分 13:532019/09/05 娛樂 安宰賢再駁具惠善 否認拋妻跟別人慶生「是去工作」 14:052019/09/05 娛樂 嘎嘎曝沉寂時到這打工當素人 理想型是這種女孩 14:272019/09/05 娛樂 她預言館長「今年開始走下坡」 原因出在這讓他外強中乾 14:382019/09/04 娛樂 12生肖本周運勢 09／01～09／07 09:542019/09/01 生活 娛樂熱門新聞 以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 - 娛樂 傻眼底下沒穿？安妮熟睡被突襲「急抓睡衣遮」 - 娛樂 爆林志玲懷孕了？柯文哲：記不起誰跟我講的 - 娛樂 被造謠陪酒包養 秦嵐怒告卻意外曝光真實年齡 - 娛樂 楊冪曬招牌鳥仔腳臉僵了...粉絲台下舉牌喊「抵制」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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