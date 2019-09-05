不少命理老師都指出今年己亥年是一個驛馬年，是個比較不平安的厲鬼年，今年鬼月出來的鬼也會比較兇，農曆七月剛結束，命理老師廖美然也在談話性節目中指出，雖然鬼月過了，但還是有4個生肖要小心，因為在農曆10月前還是要注意車關。

命理老師廖美然在節目上表示有四個生肖在農曆10月需要小心車關。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》）

廖美然老師在《新聞挖挖哇》節目中表示，今年是比較不平安的一年，她也呼籲雖然今年鬼月過了，但還是有4個生肖需要特別注意車關，尤其在農曆10月，屬豬、屬猴、屬蛇、屬虎的朋友需要特別小心。

鬼門關後仍不平靜 四生肖恐面臨車關

(中時電子報)