中秋節將近，福容飯店邀請門諾基金會20位接受早期療育的學童及家長到飯店裡享用美味佳餚，感受中秋團圓氣氛；其他像高雄店、墾丁店及台北一館，也都持續伸出援手，為社會注入暖流。

「福容中秋送暖、慈善餐會活動」。由福容花蓮店的吉祥物「莫那」與「督門」帶來的舞蹈熱鬧開場，小朋友們跟著吉祥物娃娃手舞足蹈，貴賓們也不吝嗇地展現舞姿，現場十分溫馨可愛。福容除提供星級餐食外，更精心的準備了一連串的歌唱表演、親子DIY及魔法氣球等活動，讓家長及小朋友共度快樂的親子時光。

福容駐店協理艾世杰說，希藉由花蓮地方上公益的力量，盡己所能，照顧在地鄰里。門諾基金會常務董事林國泰表示，福容花蓮店在地經營且長期關注社福團體及弱勢朋友，非常感謝飯店提供這麼好的場地跟餐食，讓慢飛天使和家長能夠齊聚一堂。

門諾基金會自民國98年起開辦早療到宅服務，服務範圍擴及北區的秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉及中區的壽豐鄉、鳳林鎮和南區光復鄉、豐濱鄉、富里鄉等；透過早療宣導及篩檢發現個案，並與早療協會等機構聯結，到個案家中進行到宅評估、訂定療育目標等，以提昇幼兒發展及家庭功能，後續積極轉銜至幼托園所或特教班，以融入團體生活。

(中時 )