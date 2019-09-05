老牌搜索引擎yahoo，在美東時間凌晨2點(台北時間下午2點)發生無預警大當機，造成全球多數的yahoo用戶都無法登入首頁，其中又以習慣使用yahoo信箱的用戶影響最大。

英國每日快報(Daily Express)報導，由於yahoo網頁已經失靈，所以該公司只能透過Twitter頁面向公眾抱歉，寫道：「您可能無法訪問我們的某些服務，包括電子郵件。我們現在的首要任務是解決這個問題。感謝您的耐心等待。」

yahoo用戶在例行上網時，卻遲遲無法開啟主頁畫面時，最後登出的資訊是「無法訪問此網站，無法找到www.yahoo.com伺服器的IP位址。」

不少用戶在Down Detector論壇詢問，一位用戶說：「今天根本登不上yahoo，我以前從來沒遇過，有人知道怎麼回事嗎?」

另一個人補充道：「yahoo郵件沒辦法在我的iPhone上運作，也沒有用網站開啟。」

相關的通報記錄在downdetector網站上，從yahoo無法登入開始，就在全球各地傳出通報，範圍包括全球各地。

目前還不知當機會持續多久，也不知問題的癥點在哪。

(中時電子報)