覽勝大橋將在9月13日完工通車，橋面結構結合泰雅族編織意象。（新北市工務局提供／譚宇哲新北傳真）

覽勝大橋將在9月13日完工通車，橋面寬度從原來的4公尺增加為7公尺（新北市工務局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市烏來老街的覽勝大橋過去先後遭蘇迪勒、梅姬颱風侵襲，南勢溪洪流暴漲導致橋樑結構嚴重毀損，新北市府去年3月花費1.5億元改建新橋，將在9月13日完工通車，工務局表示，通車典禮適逢中秋節，特別舉辦光雕水舞系列活動，歡迎民眾到場同樂。

新北市工務局長朱惕之、觀光旅遊局長張其強5日下午舉行記者會，邀請民眾13日晚間6點30分到烏來溫泉街覽勝大橋前參加「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」。

新北市工務局長朱惕之、觀光旅遊局長張其強5日下午舉行記者會。（譚宇哲攝）

朱惕之指出，覽勝大橋橋齡約50年，因2015、2016年分別遭到蘇迪勒及梅姬颱風重創而受損嚴重，經檢視由於舊橋高度不足，不符合防洪標準，因此興建新橋，並於中秋節完工通車當天舉辦光雕水舞系列活動，當天由新北市長侯友宜率同烏來在地耆老及市府同仁巡禮新舊覽勝大橋，舊橋則將於16日拆除。

朱惕之表示，新的覽勝大橋橋面結構結合泰雅族編織意象，並採無橋墩設計，減少南勢溪流對橋體影響，橋面寬度也從原來的4公尺增加為7公尺，新橋通車後將於每天入夜後點燈，搭配每小時一次的水霧，五光十色的視覺效果相當吸睛，讓烏來的夜晚增添亮點。

工務局表示，覽勝大橋通車典禮除了有精采的光雕水霧，現場還有知名吉他手謝宗霖、王薰希、泰雅族舞蹈團體金拿善及著名原住民藝人尤勞尤幹等人表演，現埸更免費供應2隻美味的烤豬大餐讓民眾品嚐，工務局並提供30個覽勝大橋的模型，民眾只要在現場拍照打卡上傳工務局臉書「工程圖輯隊」粉絲專頁，就可參加抽獎獲得價值2000元的模型。

(中時 )