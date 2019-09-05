桃市新工處約聘職員涉賄 最重免職

桃園市政府新建工程處吳姓約聘雇職員，涉嫌於任職養護工程處任職期間，辦理桃園機場路燈改善標案時，收受詹姓業者賄賂，驗收放水，遭新北地檢署約談，市府新聞處長詹賀舜5日表示，全案目前已在司法調查程序中，市府積極配合偵辦，期盼司法勿枉勿縱，查明事實。

「要把害群之馬找出來」桃園市長鄭文燦5日得知消息，表示除了配合司法調查，也指示要清查吳員經手的案件，而新工處一早開考績會，根據了解，最重將予以免職。

根據指出，這起案件是查察交通部公路總局包庇廠商衍生出來的案外案，公路總局第一區養護工程處魏姓技士，涉嫌利用職權向致幃工程收賄，經過一段時間過濾金流，意外查出桃園市府養護工程處也涉及舞弊，恐怕還有其他案件牽扯其中。

而吳姓約聘雇人員2013年進入縣府服務至今，2個月前支援新工處，為機電專業人員，吳員坦承犯行，詹賀舜表示，新工處召開考績會，將會清查他所經手的案件，並且進行行政調查。

(中時 )