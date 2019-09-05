為刺激消費拚業績，新北市最大Buffet吃到飽餐廳、板橋凱撒大飯店「朋派」自助廳針對銀髮族推出優惠，即日起至9/30止週一至週四晚餐時段，凡年滿60歲以上年長者可攜帶一名親友用餐，即享有第二人半價優惠480元起計費(原價800元5折+原價10%服務費)。

除此，「朋派」自助餐分平假日並於晚餐時段推出200元+10%「加價二選一」優惠，客人可選擇焗烤生蠔九顆或經典白酒兩杯二擇一。

凱橋凱撒大飯店「朋派自助餐廳」標榜有6大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如現拌泰式青木瓜沙拉、炸蛋沙拉、泰式涼拌魚皮等。「現作鐵板/煲仔/主食區」除了提供凱撒經典牛肉麵、海鮮粥、鮮蛤湯、現煎骰子牛等，另外再加上酸辣海鮮湯供選擇。「精選熟食熱鍋區」以泰北椒麻雞、綠咖哩雞、蔬食咖哩、泰式檸檬蒸魚、泰式鮮茄、蝦醬空心菜等輪番上陣。「鮮美時令海鮮區」則是維持熟客喜愛的當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、現作手捲及日式冷菜等東方經典料理。

「甜點飲品歡樂吧」入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、焦糖布蕾、鮮果奶酪、特製風味巧克力、各式冷熱飲品、莫凡彼與泰國明果頂級冰淇淋、椰奶甜糯米等任君挑選。「卡拉拉－道地義國美食區」同樣維持供應經典義式開胃菜、番茄起士羅勒、義大利千層洋芋、義式蕃茄烤魚、白酒黑貽貝、現作手工披薩及現炒義大利麵等。平日午餐每位588元、平日晚餐及假日每位880元。

(工商 )