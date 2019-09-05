去年中華台北羽球公開賽男單4強賽擊敗地主希望周天成，最後帶走冠軍的馬來西亞羽球男單新希望李梓嘉，在今年台北公開賽單打第二輪受到印尼對手希倫（Shesar Hiren Rhustavito）針對性地打法限制發揮，兩局比賽都在曾有領先的優勢下被翻盤，最終16：21、20：22敗下陣來，無緣衛冕。

李梓嘉透露，經過今年8月泰國公開賽之後，對手做了透徹的研究，相當熟悉自己的打法，自己後面處理球的方式也有點不好，最後無奈出局，也中斷交手2連勝。

攤開今年球季成績單，李梓嘉已經有7站賽事止步8強，他苦笑道：「自己簡直是8強之王了！希望到今年底之前能夠有突破性的成績，不過一直有8強也代表今年自己發揮比去年穩定，希望能維持下去，再尋找機會更上層樓。」

李梓嘉男單世界排名從今年前半段大約40幾名，目前已經提升到第13，他透露，目標是希望能夠進到世界前十，接下來還要為2020東京奧運資格努力，只要等級是超級500以上的比賽都會去爭取。

(中時電子報)