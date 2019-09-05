PTT上網友崩潰，怒罵Yahoo當機太久。（摘自PTT）

今（5）日下午全Yahoo網頁大當機，搜尋不到雅虎奇摩伺服器網址，連正在網購的朋友一同遭殃，稍後才發現災情便及全球，網友怨聲四起，PTT出現多篇抱怨文，網友直呼「Yahoo掛掉了啦」！

Yahoo!奇摩網站下午突然掛掉，才發現是全球伺服器皆出現問題，至約莫4點Yahoo!奇摩新聞粉專才發出公告，表示相關部門正在搶修中，如有更進一步的消息會隨時讓大家知道。目前仍在搶救中。在PTT 已經造成騷動，網友呼喊「Yahoo呢」？

網友甚至氣到直罵「已經重連五分鐘還是連不上，那麼大的網站可以當那麼久，乾脆收一收算了」，不少網友也急著跳腳，「我的也掛了」、「我還要上網查資料阿！」、「還我知識+喔」、「掛了，連域名都解析不出IP」、「連IP都找不到」。

但也有網友幸災樂禍，「還有人在用yahoo？」、「幾歲了，還用Yahoo」、「是老人嗎？不會用Google」。

網友表示，「我還要上yahoo知識+查資料啊！」（摘自PTT）

(中時電子報)