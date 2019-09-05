中興巴士陳姓司機，3年前駕駛公車行經北市仁愛路、大安路口，不慎撞死闖紅燈過馬路、來自香港的冼姓男子，案經冼的家屬跨海提告求償385萬元，台北地方法院審理後，認為冼男未依號誌過馬路，本身有四成過失責任，過失相抵後，判陳與中興巴士應連帶賠償126萬多元。本案可上訴。

刑事責任部分，一、二審都依依業務過失致死罪判陳姓運將， 10月徒刑。民事責任部分，冼的母親提告主張，陳2016年11月25日晚間開公車，沿著公車專用道，行經北市行愛路四段和大安路一段交叉路口時，沒注意到冼正穿越斑馬線，迎面撞擊，違成頭胸腹骨折、肝脾破裂，顱內出血，送醫宣告不治。

冼母認為，冼原本住香港，因為來台灣遊玩才不幸遭遇車禍，且冼是她的獨生子，出生後就和她相依為命，長期未和生父來往，不料遭逢鉅變，陳和雇用他的中興巴士有所疏失，要求連帶賠償醫療、機票、喪葬、骨灰龕費用和精神慰撫金等，扣除強制險保險金，求償385萬餘元。

北院審理時，陳抗辯，當時公車車速僅40公里，是冼未依交通號誌任意穿越馬路，和公車相隔不到10公尺，導致閃避不及，他當時沒有足夠的距離和時間做反應，所以沒有過失；中興巴士則未提出具體聲明或陳述。

法官認為，依照現場照片和行車記錄器畫面，公車駛入路口，和冼仍有相當距離，且行車記錄器已拍攝到冼走在行人穿越道，若陳注意車前狀況，應可發現有人穿越馬路，有停車讓冼先行通過的可能性，陳應負過失責任。

根據鑑定結果，認為陳未注意車前狀況，未暫停讓行人先行，是肇事主因；冼未依號誌穿越馬路是次因，認定陳應負60％、冼應負40％過失責任，過失相抵後，判陳和中興巴士應連帶賠償126萬餘元。

(中時 )