來去部落住一晚！參山國家風景區管理處為推廣深度旅行，舉辦8梯次「彩虹下的約定」高山部落2日遊，帶遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，另設計環山、梨山及松茂部落獨家行程。為紀念921地震20周年，參山處21日將號召千人健走谷關，重溫20年前走中橫到梨山的美好回憶。
參山處於8到10月推出8梯次「彩虹下的約定」梨山部落2日遊程，將帶領遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席及原住民風味餐；此外還有環山、梨山及松茂等部落遊程，邀請喜愛山林的旅人深入原鄉，體驗部落生活。
為紀念921地震20周年，參山處21日將在中橫起點「谷關」舉辦千人健走活動，分為谷關健行組（7.8公里）及捎來樂遊組（3公里）。健走路線從中橫牌樓出發，行經谷關吊橋與捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致，當天更有泰雅長老祈福和虹谷樂團表演，精彩可期。
參山處長柯建興表示，從谷關走中橫到梨山，是很多人年輕時的美好回憶，也是早年台灣熱門的旅遊聖地。這段路經過20年的修復與通行管制，於2018年底開放遊客預約搭乘公車上山，讓遊客重新看到沉澱20年的中橫風貌，以及保存完好的自然環境與原民文化。
(中時 )
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