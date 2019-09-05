「彩虹下的約定」新佳陽部落遊程安排茶園間的戶外茶席品茗。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「彩虹下的約定」高山部落2日遊吸引愛好山林的旅人報名。（參山處提供／王文吉台中傳真）

部落遊程由導覽老師帶領旅人穿過古邁茶園，前往黑森林秘境。（參山處提供／王文吉台中傳真）

部落遊程在晚間邀請資給力原住民樂團表演。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山光害少、視野開闊，入夜後抬頭即可盡享清澈星空。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「彩虹下的約定」新佳陽部落遊程安排搗麻糬體驗。（王文吉攝）

「彩虹下的約定」新佳陽部落設計泰雅族成年禮「射箭」體驗。（王文吉攝）

921谷關千人健走路線從中橫牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道。（王文吉攝）

來去部落住一晚！參山國家風景區管理處為推廣深度旅行，舉辦8梯次「彩虹下的約定」高山部落2日遊，帶遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，另設計環山、梨山及松茂部落獨家行程。為紀念921地震20周年，參山處21日將號召千人健走谷關，重溫20年前走中橫到梨山的美好回憶。

參山處於8到10月推出8梯次「彩虹下的約定」梨山部落2日遊程，將帶領遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席及原住民風味餐；此外還有環山、梨山及松茂等部落遊程，邀請喜愛山林的旅人深入原鄉，體驗部落生活。

為紀念921地震20周年，參山處21日將在中橫起點「谷關」舉辦千人健走活動，分為谷關健行組（7.8公里）及捎來樂遊組（3公里）。健走路線從中橫牌樓出發，行經谷關吊橋與捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致，當天更有泰雅長老祈福和虹谷樂團表演，精彩可期。

參山處長柯建興表示，從谷關走中橫到梨山，是很多人年輕時的美好回憶，也是早年台灣熱門的旅遊聖地。這段路經過20年的修復與通行管制，於2018年底開放遊客預約搭乘公車上山，讓遊客重新看到沉澱20年的中橫風貌，以及保存完好的自然環境與原民文化。

(中時 )