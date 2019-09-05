學生數尚有2000多人的嘉義縣協志工商，在面臨少子化衝擊下，董事會決定停招3年，未來計畫朝從事文化教育或辨雙語學校模式轉型，3日經校務會議通過後，停招消息已核備給教育部國教署，校長蔡英仁指現在辦學不易，雖然師生都很捨不得，但今年不做，3、5年後還是要做，倒不如急流勇退，見好就收，接下來會針對200名教職員擬定優退、優離方案。

招生狀況一向穩定的協志工商，創校今年邁入第49年，昨創辦人何明宗發公開信給全校教職員，指受少子化衝擊，私校經營愈趨艱難，學生素質低落不明，協志教育使命受到極大挫，歷經長期思考，經全校校務會議及董事會研究通過，明年度起，協志暫停招生新生數年，俟停辦轉型後，再以另一種教育型態服務國家社會。

協志工商董事長何明宗給全校教職員工的公開信。（協志工商提供／呂妍庭嘉義傳真）

蔡英仁證實，協志自明年起停招3年，以逐年方式讓學生畢業離校，教職員退休、優離，「現在不做，以後還是要做」，蔡英仁說，雖然協志招生狀況不錯，今年還有600多個新生，但老師招生愈來愈沒尊嚴，學生素質也拉不起來，董事會認為辦學不需要辦到這樣，經過2、3年的討論、計畫，終於在今年做出這個決定。

蔡英仁以今年全國國3畢業生還有21萬人，6年後只剩不到17萬人為例，突顯高中職招生只會愈來愈困難，尤其私校又特別難招，與其等到大家哀鴻遍野，不想坐以待斃，倒不如提早果決的處理，認為董事會有轉型的念頭很好，起碼能起帶頭作用，走得比別人腳步快，到時才有生存的機會。

(中時 )