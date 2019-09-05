高雄一名劉姓男子今年1月涉嫌在國道10號上持水果刀刺殺同車的妻子，妻子負傷跳車保住一命，劉男事後也立刻自首。一審橋頭地院認為劉男就算自首也無減刑必要，依殺人未遂罪判處7年6月。二審法官卻認為，劉姓男子近20年來無前科，自首行為也有效節省了司法資源，決定給予減刑，改判7年，可上訴。

判決指出，劉男與再婚的妻子長期感情不睦，1月28日劉男駕車載妻子及幼子行經國道10號、要返回仁武住處，途中劉妻覺得路線有誤，問一句「車要開去哪」，劉男回應改回六龜老家、有事問祖先 。劉妻認為被狹持，當下撥打電話向與前夫所生的女兒求援，要求代為報警。劉男一聽情緒失控，在燕巢交流道出口前，持水果刀朝妻子左胸口猛刺攻擊。

劉妻身中數刀後，機警打開車門跳車。劉男見狀立即煞車，先是倒車衝撞、又向前碾壓倒臥路肩的妻子，再逃離現場。劉妻當下身上有多處肋骨骨折、併發氣胸、腰椎也有多處斷裂，經搶救後保住性命。

劉男案發後隨即到旗山分局自首，橋頭地院一審認定劉男手段兇殘，在幼子面前行兇，對配偶毫無憐憫之心，行兇車輛上也採集到明顯血液及撞擊痕跡，依殺人未遂罪判處7年6月。但二審法官認為，劉男20年來無前科，案發後第一時間自首、有效節省司法資源，偵訊、開庭過程也坦承不諱，相當配合，唯一態度不佳的地方就是迄今仍未與妻子和解，綜觀上述原因，改判7年，全案可上訴。

(中時 )