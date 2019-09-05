保植潔噴灑於琉璃蟻躲藏的葉片間，可讓蟻類窒息而死。（巫靜婷攝）

生物製劑的泡沫會包覆蟻類呼吸器，最終窒息而死。（巫靜婷攝）

雙疣琉璃蟻多躲藏在竹林或樹葉間，與蚜蟲等小型昆蟲共生，取食蜜露餵食蟻后生存繁衍。（巫靜婷攝）

西湖鄉公所備有生物製劑，歡迎鄉民憑身分證領取分裝。（巫靜婷攝）

防治雙疣琉璃蟻

苗栗縣西湖鄉每逢炎熱夏季深受雙疣琉璃蟻困擾，除了龍洞、五湖災情嚴重，三湖、四湖等村也先後發生蟻類入侵民宅咬人事件，鄉公所每年編列預算購置藥水、藥劑供鄉民免費領取，鄉長高阿賜表示，為加強防治效果預計在明年度編列「蟲必淨」藥粉預算，補助鄉民向農會購買撒在住宅周圍。

2015年起南投、苗栗先後發現本土種雙疣琉璃蟻大量繁殖，蟻類多藏在竹林、樹林間，與蚜蟲類共生，取食其分泌的蜜露生存，然而蟻類族群擴大，常出沒於西湖柚園樹葉間，日前柚子採收有農民摘果時被迎頭而來的琉璃蟻攻擊，雖然遭咬不致死亡，但蟻酸接觸傷口造成腫痛癢仍相當難耐。

力抗黑色小蟻兵，最好的方法就是設置含糖分的「餌劑」，西湖鄉公所編列預算防治雙疣琉璃蟻，與蟻類研究權威林宗岐多年合作，將調配好藥水及藥劑提供鄉民取用，農業課長蕭秀如指出，民眾只要攜帶附有噴嘴的空瓶來公所取藥，回家對準螞蟻噴灑「保植潔」，即可包覆牠位於腹部的呼吸器窒息而死。

縣府農業處實習植物醫師吳意眉說明，琉璃蟻具有交哺特性，取食後會先把部分食物儲放在胃裡，帶回去巢穴分享給其他夥伴，利用硼砂2克、糖20克加入水混和至100毫升，自製的餌劑放置於蟻類出沒的室外遮蔽陰涼處，蟻類食用後會破壞其腸道消化最終死亡，1周或下雨後更換補充1次，最快約1至2個月有成果，鄉親需耐心等待。

(中時 )