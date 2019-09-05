交通部衝刺2030全面電動大客車目標，部長林佳龍今（4）日表示，推動汰換燃油大客車的過程，要做到「國產化、技術自主」兩項目標。（交通部提供）

行政院宣示2030全面電動大客車目標，交通部全力推動。部長林佳龍今（4）日在一場產業座談會表示，推動汰換燃油大客車的過程，要做到「國產化、技術自主」，交通部的補助、協助措施會納入這兩項精神，特別是「自製率」會非常重視。

據了解，目前全台大客車共有1.7萬輛，交通部8月公告「公路公共運輸補助電動化大客車作業要點」，最高每輛電動大客車補助333.8萬元，若電動車運用績效良好，還有最高200萬元績效補助獎金。

林佳龍今日出席「智慧電動巴士科技產業座談會」，產業界代表包含「聯華電子」榮譽副董事長宣明智、「中華民國公共汽車商業同業公會全聯會」理事長李博文、「台灣區車輛工業同業公會」理事長蔡文榮，及「台灣區車體工業同業公會」理事長黃坤山等人出席。

林佳龍表示，要在汰換掉燃油公車為電動大客車的過程，像是8月底發佈的補助電動大客車的作業要點，當一台電動大客車要價400、600萬元或甚至更高，補助政策要達成「大眾運輸、改善空氣品質、產業發展」三項目的，這一過程必須做到「國產化、技術自主」。

林佳龍特別強調，電動大客車的「自製率」非常重要，這要反映在補助政策、獎勵措施，及跨部會合作上。

工業局長呂正華也表示，智慧電動化的趨勢下，政府要用政策導引、幫助像是華德動能這樣的重要本土廠商。特別是電動大客車是火車頭產業，這一個產業鍊可往前帶動、幫助「材料、設備、甚至是資通訊科技」等上下游架構起來，達到智慧電動化。

出席的聯華電子榮譽副董事長宣明智致詞時就說，台灣過去都是做小東西外銷，體積在一立方英尺以內的東西是台灣強項，然而他認為，手機之後的下一個最重要產業，就是電動車！

包含行動基地站、辦公室及電源，宣明智認為，都可整合進電動大客車中。許多電動大客車業者都反應，政府的補助方案、要求的自製率，不知不覺把電動車產業「帶活了」，讓產業開始具備外銷東南亞、印度的能力。因此對於交通部帶頭衝刺2030年全面電動大客車，創造國內充沛的市場，促成產業的研發、做中學，宣明智認為值得肯定。

(工商 )