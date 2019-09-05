陳宜婷（左）成為萬能科大航服系新生，校長莊暢（右）鼓勵她逐夢踏實。（呂筱蟬攝）

萬能科技大學5日辦理新生定向輔導系列活動，會中並頒發敦品勵學獎助學金，今年獲獎人數突破千人，校長莊暢致詞時感謝學子及家長肯定學校的辦學成果，也勉勵新鮮人培養品德、勤學專業，建立專長與技能，展現職場競爭力。

今年以萬能科大為第一志願的新生，獲得比照國立大學收費的敦品勵學獎助學金，畢業於新竹高商應用外語科的新生陳宜婷，統測成績592.5分，視萬能科大航空服務暨運輸管理系為唯一志願，獲得獎助學金40萬元。她曾參加萬能航服系的航空體驗營，也看中萬能有美國姊妹校交換學生交流制度，如願錄取很開心。

為了嘉惠400名外縣市新生，萬能科大提供飯店管理式宿舍，大一、大二每學期有2500元的住宿優惠獎助學金，宜花東及離島新生，更加碼大學4年每學期6500元的住宿優惠獎助學金。

莊暢說，萬能科大地處航空城，積極培育航空人才，今年航服系有位畢業生，一畢業馬上錄取空服員，積極培育學生成為具國際觀、外語能力及專業知識證照的業界菁英。

(中時 )