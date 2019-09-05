龍潭區4日下午發生地方角頭遭2名槍手近距離槍殺命案，48歲「貓霖幫」幫主江宗霖當天下午正準備步出住家時，忽然遭兩名埋伏已久的槍手靠近連開6槍斃命。兩名凶嫌身影今天曝光，警方已成立專案小組偵辦，目前已鎖定涉案人士。

前一日才辦完母親公祭，江宗霖4日下午踏出家門正準備搭上座車時，忽遭逢兩名槍手步行靠近狙擊，江男原想逃離現場，未料傷勢過重倒臥座車旁。兩名殺手行兇後，確認江男中彈後，隨即步行離去。

兩名凶嫌佩帶黑色口罩似擔心被人認出，其中一人還身穿黃色輕便雨衣。兩嫌行兇後步行逃跑時，試圖搶奪用路人用車，未料駕駛嚇得疾駛而去，兩嫌未能得逞，隨後搭乘計程車逃離現場。

根據附近住家的監視錄影帶顯示，兇手早已在行凶處周圍徘徊，附近民眾均以為是來附近郵局辦事的年輕人，未多作猜想，未料竟是前來終結江男性命的殺手。根據鄰居表示，早在當天上午就曾目擊兩嫌在附近出沒，種種跡象顯示兩嫌是預謀犯案，不排除是因財務糾紛所致。

江宗霖近年來多在東南亞活動，事業版圖擴及柬埔寨，平常有空則常返家陪伴母親，熟悉江的親友透露，實在想不出來在台灣會與誰結怨。目前檢警已相驗完畢，預計6日解剖。

(中時 )