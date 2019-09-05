台灣的大學越來越多，不少學校往山上蓋，有網友在PTT問卦「台灣最荒涼的大學學區是哪邊？」結果答案一面倒，直指有兩間在深山的校區簡直像在修行；而且討論串還意外釣出「最荒淫」學區，答案讓網友笑噴！

華梵大學衛星圖。(摘自Google地圖)

根據網友在PTT的回應，「最荒涼大學學區」呼聲最高的，是位於新北市石碇區的華梵大學。從地圖上看，華梵四周環山，幾乎完全沒有商圈，網友表示，「我看衛星圖真的是什麼都沒有」、「剛google map一下華梵，驚為天人」、「華梵距離台北市很近，但是跟在深山修行沒兩樣」。

除了華梵大學以外，高雄師範大學燕巢校區也榜上有名，網友表示「那才是真正的深山內」、「說第2沒人敢說第1」、「燕巢師大出去楠梓大社都要20分鍾基本」、「高師大燕巢校區絕對夠偏僻」。有趣的是，除了「最荒涼」校區，PTT討論串中還意外釣出「最荒淫」，有網友開玩笑說是淡江，讓其他網友笑噴。

對於地處偏遠山區，華梵大學校方則表示，創辦人曉雲法師的創校理念有非常濃厚的園林思想，所以特意將校區建設在稍微遠離市區的鬧區，主打精緻「山林書院」風格，讓學生享受最棒的「景觀境教」，交通部分，每日也有多班專車可接駁師生上下課，並非外界所說的不便。

華梵大學風景。（圖／摘自華梵大學臉書）

位處石碇山區的華梵大學常充斥著山嵐迷霧。(圖/摘自臉書)

(中時電子報)