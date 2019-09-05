女明星在鏡頭前光鮮亮麗，但回到家卸下防備以後呢？出身自以俊男美女聞名的俄羅斯、曾在NHK擔任外景主播的女星安妮，不但外型性感豔麗，個性也相當活潑可人，在螢光幕前總給人「完美女神」的形象，近日她成為綜藝節目偷拍對象，熟睡時被突擊，因為在家太過「解放」，險些當眾走光，讓主持人都捏了把冷汗。

近來《綜藝大熱門》推出實測企劃，安排了突擊篠崎泫、安妮等4名女星，讓男性來賓猜猜哪幾位私下的模樣，會讓人幻想破滅？輪到安妮時，她先去運動才回家，到家後疑似因為太累，完全沒察覺正被偷拍觀察，逕自去洗澡梳理，本以為穿著絲綢睡衣的她就這樣打算睡了，沒想到她只是坐在床上看書，看了一個多小時才關燈就寢，而夜視攝影機一起動，才赫然發現她連單薄的睡衣都脫了，讓主持外景的大根一看驚呼出聲，以為她裸睡。

只見進入熟睡的安妮，棉被僅蓋住身體中央，不僅手臂跟美肩都露出，一雙美腿還張得大開，豪邁跑出被子外，之後才乖乖轉成側睡，此時大根前往突擊，一吹哨讓她整個人跳起來，所幸被子沒下滑，大根也第一時間丟了衣服讓她遮，安妮嚇到用俄語大罵，了解狀況後才解釋其實底下有穿小可愛，但露出的肌膚面積還是很多，讓人見識到她平滑發亮的白皙美肌，相當引人注目。

(中時電子報)