高麗菜登記制度上路短短1個月，就登記爆量，全國總登記面積450多公頃，雲林就有320多公頃，占比很高，農委會緊急發出如空品超標的「紫爆」警示，雲林縣府也呼籲農民不要搶種，否則再下去，可能難免價崩，土庫鎮農會總幹事黃萬聰強調，現行政策治標不治本，應開放多品項登記種植，才能避免農民搶種單一菜種。

高菜麗登記種植，若遇價格不好耕除，每公頃補助7萬元，為更落實計畫生產，今年提高到10萬元及肥料補助，甚至啟動每公斤6元收購給學校或國軍食用，每人登記不得超過2公頃，但受理登記1個月來便爆出巨量，雲林已超量約70多公頃。

縣農業處副處長陳炳坊指出，雲林高麗菜平均種植面積約1800公頃，居全國之冠，至昨日截止，全國高麗菜總登記量約455.8公頃，321.5公頃是雲林，如此推算到明年2月底登記截止，縣內恐超過2500公頃，後市堪虞。

陳炳坊說，登記制是為了保護農民，但農民卻一窩蜂搶種，由於種植自由，政府也不能限制，目前因接連颱風，高麗菜每顆零售還維持在百元以上，但2個月後盛產勢必回跌，搶種會讓價格雪上加霜，只能透過各種管道加強宣導，請農民改種如青花菜等價格相對穩定的作物，確保收益，否則今年10月價格可能大跌。

黃萬聰表示，今年種高麗菜的人確比往年多，多半是看準政府會收購、耕鋤補助，價格再差也不虧本，價好就賺到，而高麗菜是最容易被盤商操控的大宗蔬菜， 登記新制已回不去了，建議不要只開放高麗菜單一品項登記補助，秋冬種大豆、小麥、青花菜或飼料玉米等很適合，也可以將這些作物列入登記，讓農民自行選擇評估栽種。

(中時 )