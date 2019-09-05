80歲鄰長楊善道從屏東縣長潘孟安手上接獲獎牌，行動不便的他仍對這分無給職工作充滿熱忱。（林和生攝）

屏東縣政府5日表揚2019年特優村里長及資深績優鄰長，其中最高齡鄰長已經97歲，最「幼齒」的林得誠也77歲，超過56年資歷，從鄰長「弟」當到鄰長「公」，在沒有新血加入前，所有人都仍堅守崗位。

屏東縣長潘孟安表示，所有基層鄰里長藉由濃厚的愛心與熱忱，在地方上不分日夜、為民服務，舉凡「雞母相鬥、小事失和」，都要勞煩鄰長伯出面調停，不僅造福鄉里、讓民眾感受社會溫暖，且成為縣府與大家溝通的重要橋樑，更是實現民主政治重要一環。

民政處人員指出，鄰長主要由村里長聘任，過去主要是配合公所政令宣導並發送選舉公報等資料，不僅工作繁重且全是自願性沒有薪水；若在山區、偏鄉，戶與戶間隔甚大，常會看到老鄰長不辭辛勞拿著大包小包挨家挨戶發送，真的很辛苦。

來自南州鄉的鄰長林得誠，21歲退伍後就接續父親鄰長一職為民服務，至今已達56年，卻是接受表揚鄰長中最年輕的一位；他說，過去農業時代人口多，但隨著年輕人口外流，社區從7鄰漸漸縮減成1鄰，只有他堅守崗位，看透農村凋零。

里港鄉80歲鄰長楊善道，雖然行動不便，仍不減為民服務熱誠，他說舉凡夫妻鬧離婚、父子為錢反目，都由他出面當說客，只要事情最後圓滿，對方的一句「多謝」，就是這工作最好的回饋。

(中時 )