興華高中學生表演熱舞

為營造安全、溫馨、適性的學習環境，苗栗縣政府在新學期展開的第1週，舉辦友善校園週宣導活動，由各級學校校長利用朝會或週會機會加強宣導。苗栗縣長徐耀昌並在5日上午親臨頭份興華高中，率領全體師生宣誓「反毒、反黑、反霸凌！」興華高中學生也以熱舞表演展現年輕學生活力，搭配九天民俗技藝團剛健有力的鼓陣表演，響應共同建立友善校園。

興華高中也請來九天民俗技藝團帶來剛健有力的鼓陣表演。〔謝明俊攝〕

九天民俗技藝團鼓陣表演

在這個友善校園週活動中，主要是針對暑假結束後，相關議題如「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」、「杜絕復仇式色情」、「校園親密關係暴力事件防治及處理」、「了解及尊重身心障礙者」等，由各校加強宣導應有作為及責任，藉以培養學生尊重關懷的生活態度，打造友善校園學習環境。

為了展現縣府重視友善校園週，縣長徐耀昌5日上午特別前往頭份興華高中，帶領全校師生宣誓「反毒、反黑、反霸凌」的決心，包括苗栗縣議長鍾東錦、以及多位議員都到場參加宣誓。鍾東錦並以興華高中校友身份勉勵學弟妹們遇到有被霸凌問題，可以向在場的苗栗縣警局少年隊求助。

興華高中也安排學校山嵐春暉社表演勁歌熱舞，並請來九天民俗技藝團的鼓陣表演，帶動全場氣氛，展現年青人響應活力。

(中時 )