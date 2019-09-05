今年70歲的高銘和曾登上聖母峰，但下山時遇上山難，導致手指、腳趾全數遭截肢，但僅休養1年便繼續「拍」山，至今已拍了中國大陸92座山，預計再2年就可以完成中國大陸的百岳，也期待可以出書。

高銘和回憶，初中時就在瑞芳就讀，「爬上是家常便飯」，還經常去搬煤炭，20多歲時到台北工作，爬遍大屯山、觀音山、七星山，後來在朋友的推薦之下爬百岳，後來也擔任高山嚮導，帶領許多日本人爬玉山。

民國80多年時高銘和至法國學爬山，也在1984年成為第一個登上阿爾卑斯山白朗峰的台灣人，但當地人又說，要爬聖母峰才算爬山，因此便持續練習，1989年到印度時發現日本人拍的喜馬拉雅群峰照片，心想日本人可以為何不行，因此決定以大陸百岳為目標拍攝攝影集。

1991與出版社談好後，便繼續拍攝，但1996年時登山聖母峰時，遇到山難，手指、腳趾都遭截肢，他說，惶論拍照，一開始連刷牙都十分困難，但復健一年後1998年再赴大陸繼續拍照。

高銘和說，至今的92座中，還曾有一座山去了超過5次，歷經駱駝摔死、摔傷致骨盆裂掉等重重困難才完成，但「人的一生，只要做一件有意義的事來做就好」。

(中時 )