鋼琴神童來台 樂迷有福了 17:072019/09/05 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國際知名的爵士鋼琴神童喬伊．亞歷山大首度來台演出，他在記者會中大秀琴藝，讓聽眾大呼過癮。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際知名爵士鋼琴神童喬伊．亞歷山大首度來台演出，明天將在國家音樂廳登台獻藝，讓國內樂迷期待不已。 12歲就獲得葛萊美獎兩項提名，成為史上最年輕的入圍者，超齡的演奏技巧讓他享譽國際，目前已經發行三張專輯，成就驚人。 主辦單位兩廳院表示，由於喬伊邀約不斷行程繁忙，在排除萬難後終於敲定來台檔期，做為兩廳院夏日爵士派對的壓軸演出。 (中時 ) #喬伊 #爵士 #演出 #兩廳院 #樂迷 也許您會感興趣 推薦閱讀 星際大戰快閃 嗨秀經典配樂 04:102019/09/01 藝文副刊 集結各方音樂好手 TC挑戰無人指揮的音樂會 07:582019/09/01 生活 方芳同框第一代小龍女潘迎紫 導演驚呼：排練場變故宮了！ 15:132019/09/01 娛樂 前進「首爾友誼節」 玉舞蹈劇場《紅蛋》獲好評 21:562019/09/01 生活 方芳探班潘迎紫排練場變故宮 04:102019/09/02 娛樂新聞 搖滾台中7日開跑 首創《搖滾台中組曲》黑膠唱片邁向國際 17:382019/09/02 生活 喚回樂迷 屏東秋天辦不吶喊音樂節 16:172019/09/04 生活 貓裏表演藝術節9／21啟動！14場精彩演出接連登場 16:172019/09/04 生活 喚回樂迷 屏東辦秋天不吶喊音樂節 00:582019/09/05 地方新聞 聞入圍金鐘太激動 王淨闖李烈試衣間 04:102019/09/05 娛樂新聞 生活熱門新聞 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 台灣最荒涼大學在哪？意外釣出「最荒淫」 - 生活 陳明文搬300萬現金趴趴走 銀行業者曝玄機 - 生活 第15號颱風正式生成！法西路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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