國際知名爵士鋼琴神童喬伊．亞歷山大首度來台演出，明天將在國家音樂廳登台獻藝，讓國內樂迷期待不已。

12歲就獲得葛萊美獎兩項提名，成為史上最年輕的入圍者，超齡的演奏技巧讓他享譽國際，目前已經發行三張專輯，成就驚人。

主辦單位兩廳院表示，由於喬伊邀約不斷行程繁忙，在排除萬難後終於敲定來台檔期，做為兩廳院夏日爵士派對的壓軸演出。

(中時 )