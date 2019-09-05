楊冪低胸事業線外露 往下看...短裙放風絕對領域 16:582019/09/05 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊冪身穿低胸短裙，解放事業線辣翻。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊冪大秀白嫩腿根，絕對領域超養眼。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博） 大陸女星楊冪以精湛演技和姣好身材擁高人氣，擁纖細螞蟻腰、鉛筆腿和傲人雙峰的楊冪，每回出席活動都是全場焦點，而楊冪工作室今（5日）曬楊冪新照，只見她身穿低胸解放事業線，還大秀腿根的絕對領域。 楊冪工作室稍早曬出楊冪新照，眼角頂著星星眼妝的楊冪身穿低胸短裙，解放傲人事業線，白嫩酥胸若隱若現，而往下一看，腳踩長靴的楊冪大秀白嫩腿根，絕對領域超養眼，楊冪果真是「腿精」無誤。 (中時電子報) #楊冪 也許您會感興趣 推薦閱讀 七夕約會被拍 爆楊冪912認戀！小3歲男星一句話露餡 23:362019/09/01 娛樂 楊冪小號疑曝光 怨當賤貨「你們心裡就舒服了」 16:082019/09/03 娛樂 楊冪曬招牌鳥仔腳臉僵了...粉絲台下舉牌喊「抵制」 19:172019/09/04 娛樂 娛樂熱門新聞 以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 - 娛樂 館長踢鐵板！「幹幹叫」又挨告 這次連館粉也不挺他… - 新聞 回不去了！安宰賢正式向具惠善提出離婚訴訟 - 日韓 超防腐！《如懿傳》端莊皇后白紗開深V 根本仙女 - 娛樂 爆林志玲懷孕了？柯文哲：記不起誰跟我講的 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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