楊冪大秀白嫩腿根，絕對領域超養眼。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

大陸女星楊冪以精湛演技和姣好身材擁高人氣，擁纖細螞蟻腰、鉛筆腿和傲人雙峰的楊冪，每回出席活動都是全場焦點，而楊冪工作室今（5日）曬楊冪新照，只見她身穿低胸解放事業線，還大秀腿根的絕對領域。

楊冪工作室稍早曬出楊冪新照，眼角頂著星星眼妝的楊冪身穿低胸短裙，解放傲人事業線，白嫩酥胸若隱若現，而往下一看，腳踩長靴的楊冪大秀白嫩腿根，絕對領域超養眼，楊冪果真是「腿精」無誤。

(中時電子報)